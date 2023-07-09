Карпатам-2 разрешили принять участие в чемпионате Второй лиги

Почти в последний момент ПФЛ разрешила львовским «Карпатам-2» выйти на старт во второлиговом первенстве Украины по футболу.

Как стало известно Sport.ua, резервисты «Карпат», как и главная команда, которая будет соревноваться в Первом дивизионе, свои календарные матчи будут проводить во Львове на стадионе «Украина». Запасной вариант – стадион аграрного университета в Дублянах.

По информации нашего источника, костяк команды «Карпаты-2» будут составлять юные подопечные известного в прошлом защитника «зелено-белых» Владимира Вильчинского, которые в последнее время выступали в первенстве Львовщины. Руководитель команды также рассчитывает и на группу игроков, которые по определенным причинам не подойдут «Карпатам», но на которых будет продолжать рассчитывать главный тренер главной команды Мирон Маркевич.

Что интересно, уже в первом туре сезона «Карпаты-2» померяются силами в львовском дерби – с «Рухом-2» – еще одним новичком Второй лиги.