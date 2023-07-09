Умер легендарный испанец Луис Суарес Мирамонтес

На 89-м году жизни перестало биться сердце испанского футболиста Луиса Суареса Мирамонтеса – обладателя Золотого мяча 1960 года и бывшего главного тренера сборной Испании.

Мирамонтес дважды становился чемпионом Испании в составе «Барселоны» (1959, 1960) и трижды чемпионом Италии с «Интером» (1963, 1965, 1966).

В 1964 году Луис Суарес выиграл чемпионат Европы со сборной Испании. Карьеру Мирамонтес завершил в 1973 году в итальянской «Сампдории».

На клубном уровне испанец, став тренером, возглавлял «Интер», «Сампдорию», «СПАЛ», «Комо», «Депортиво» Ла-Корунья и «Альбасете». В период с 1980 по 1991 год Мирамонтес работал с молодежной и национальной сборными Испании.