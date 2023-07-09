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  4. Максим МАРУСИЧ: «Верес строит новую модель украинского футбола»
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 05:54 |
193
0

Максим МАРУСИЧ: «Верес строит новую модель украинского футбола»

Новичок «Вереса» – о первых впечатлениях от работы в ровенском клубе

09 июля 2023, 05:54 |
193
0
Максим МАРУСИЧ: «Верес строит новую модель украинского футбола»
ФК Верес. Максим Марусич

Форвард Максим Марусич, подписавший контракт с «Вересом», поделился эмоциями от работы в новом коллективе.

«Меня очень хорошо приняли в команде. Здесь царит дружеская атмосфера. Я хорошо знаком с главным тренером. С Сергеем Лавриненко всегда работается просто. Все очень профессионально и дисциплинированно. Главные мои задачи на поле – цепляться за мяч впереди, бороться, забивать и отдавать. Поддерживать атаку. Что слышал о Вересе? Народный клуб. Который строит новую историю и новую модель украинского футбола. В Ровно прекрасные болельщики. Потому я рад быть здесь. В новом сезоне, конечно, хочу и постараюсь забивать как можно чаще и как можно больше пользы принести новому клубу».

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Источник ФК Верес
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