Максим МАРУСИЧ: «Верес строит новую модель украинского футбола»

Форвард Максим Марусич, подписавший контракт с «Вересом», поделился эмоциями от работы в новом коллективе.

«Меня очень хорошо приняли в команде. Здесь царит дружеская атмосфера. Я хорошо знаком с главным тренером. С Сергеем Лавриненко всегда работается просто. Все очень профессионально и дисциплинированно. Главные мои задачи на поле – цепляться за мяч впереди, бороться, забивать и отдавать. Поддерживать атаку. Что слышал о Вересе? Народный клуб. Который строит новую историю и новую модель украинского футбола. В Ровно прекрасные болельщики. Потому я рад быть здесь. В новом сезоне, конечно, хочу и постараюсь забивать как можно чаще и как можно больше пользы принести новому клубу».