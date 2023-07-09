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09 июля 2023, 00:56 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля

Важные события во всех видах спорта

09 июля 2023, 00:56 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Италия U-19 – Польша U-19

Favbet 1.60 – 4.15 – 5.35

19:00 Португалия U-19 – Мальта U-19

Favbet 1.04 – 15.00 – 38.00

ТЕННИС

15:00 Джессика Пегула – Леся Цуренко

Favbet 1.24 – 4.15

18:30 Виктория Азаренко – Элина Свитолина

Favbet 1.72 – 2.14

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Швеция (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 1.64 – 2.23

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Источник Sport.ua
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