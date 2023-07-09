Другие новости09 июля 2023, 00:56 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Важные события во всех видах спорта
09 июля 2023, 00:56 |
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В воскресенье, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Италия U-19 – Польша U-19
19:00 Португалия U-19 – Мальта U-19
ТЕННИС
15:00 Джессика Пегула – Леся Цуренко
18:30 Виктория Азаренко – Элина Свитолина
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 Швеция (Ж) – Украина (Ж)
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