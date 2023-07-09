СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля

В воскресенье, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Италия U-19 – Польша U-19

1.60 – 4.15 – 5.35

19:00 Португалия U-19 – Мальта U-19

1.04 – 15.00 – 38.00

ТЕННИС

15:00 Джессика Пегула – Леся Цуренко

1.24 – 4.15

18:30 Виктория Азаренко – Элина Свитолина

1.72 – 2.14

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Швеция (Ж) – Украина (Ж)

1.64 – 2.23