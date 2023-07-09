Со Свитолиной и Цуренко. Стали известны участницы 1/8 финала Уимблдона-2023
К сожалению, Марта Костюк и Ангелина Калинина вылетели из турнира
На Уимблдонском турнире 2023 определены участницы 1/8 финала в женском одиночном разряде.
Первая ракетка мира Ига Свентек на своем пути к 4-м раунду травяного мейджора обыграла Чжу Линь, Сару Соррибес-Тормо и Петру Мартич.
Вторая сеяная соревнований Арина Соболенко сумела выиграть у Панны Удварди, Варвары Грачевой и Анны Блинковой.
В основной сетке Уимблдона стартовали пять украинок: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Байндл, Ангелина Калинина. Байндл вылетела еще в первом круге, а Костюк и Калинина завершили выступления на стадии 1/16 и 1/32 финала соответственно.
Свитолина и Цуренко вышли в четвертый раунд. Элина на Уимблдоне уже успела обыграть Винус Уильямс, Элизе Мертенс и Софию Кенин. Цуренко оказалась сильнее Клэр Лю, Катерины Синяковой и Аны Богдан.
Уимблдон-2023. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Белинда Бенчич [14]
Виктория Азаренко [19] – Элина Свитолина
Джессика Пегула [4] – Леся Цуренко
Маркета Вондроушова – Мария Боузкова [32]
Нижняя часть сетки
Онс Жабер [6] – Петра Квитова [9]
Беатрис Хаддад Майя [13] – Елена Рыбакина [3]
Мэдисон Киз [25] – Мирра Андреева
Екатерина Александрова [21] – Арина Соболенко [2]
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