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Уимблдон
09 июля 2023, 15:48 | Обновлено 09 июля 2023, 16:31
2399
1

Со Свитолиной и Цуренко. Стали известны участницы 1/8 финала Уимблдона-2023

К сожалению, Марта Костюк и Ангелина Калинина вылетели из турнира

09 июля 2023, 15:48 | Обновлено 09 июля 2023, 16:31
2399
1
Со Свитолиной и Цуренко. Стали известны участницы 1/8 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На Уимблдонском турнире 2023 определены участницы 1/8 финала в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Ига Свентек на своем пути к 4-м раунду травяного мейджора обыграла Чжу Линь, Сару Соррибес-Тормо и Петру Мартич.

Вторая сеяная соревнований Арина Соболенко сумела выиграть у Панны Удварди, Варвары Грачевой и Анны Блинковой.

В основной сетке Уимблдона стартовали пять украинок: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Байндл, Ангелина Калинина. Байндл вылетела еще в первом круге, а Костюк и Калинина завершили выступления на стадии 1/16 и 1/32 финала соответственно.

Свитолина и Цуренко вышли в четвертый раунд. Элина на Уимблдоне уже успела обыграть Винус Уильямс, Элизе Мертенс и Софию Кенин. Цуренко оказалась сильнее Клэр Лю, Катерины Синяковой и Аны Богдан.

Уимблдон-2023. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Белинда Бенчич [14]
Виктория Азаренко [19] – Элина Свитолина

Джессика Пегула [4] – Леся Цуренко
Маркета Вондроушова – Мария Боузкова [32]

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Петра Квитова [9]
Беатрис Хаддад Майя [13] – Елена Рыбакина [3]

Мэдисон Киз [25] – Мирра Андреева
Екатерина Александрова [21] – Арина Соболенко [2]

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Уимблдон-2023 Ига Свёнтек Белинда Бенчич Виктория Азаренко Элина Свитолина Джессика Пегула Леся Цуренко Маркета Вондроушова Мария Боузкова Онс Жабер Петра Квитова Беатрис Хаддад Майя Елена Рыбакина Мэдисон Киз Екатерина Александрова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Vitason
Цуренко теж!
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