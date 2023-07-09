Со Свитолиной и Цуренко. Стали известны участницы 1/8 финала Уимблдона-2023

На Уимблдонском турнире 2023 определены участницы 1/8 финала в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Ига Свентек на своем пути к 4-м раунду травяного мейджора обыграла Чжу Линь, Сару Соррибес-Тормо и Петру Мартич.

Вторая сеяная соревнований Арина Соболенко сумела выиграть у Панны Удварди, Варвары Грачевой и Анны Блинковой.

В основной сетке Уимблдона стартовали пять украинок: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Байндл, Ангелина Калинина. Байндл вылетела еще в первом круге, а Костюк и Калинина завершили выступления на стадии 1/16 и 1/32 финала соответственно.

Свитолина и Цуренко вышли в четвертый раунд. Элина на Уимблдоне уже успела обыграть Винус Уильямс, Элизе Мертенс и Софию Кенин. Цуренко оказалась сильнее Клэр Лю, Катерины Синяковой и Аны Богдан.

Уимблдон-2023. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Белинда Бенчич [14]

Виктория Азаренко [19] – Элина Свитолина

Джессика Пегула [4] – Леся Цуренко

Маркета Вондроушова – Мария Боузкова [32]

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Петра Квитова [9]

Беатрис Хаддад Майя [13] – Елена Рыбакина [3]

Мэдисон Киз [25] – Мирра Андреева

Екатерина Александрова [21] – Арина Соболенко [2]