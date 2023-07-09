С Алькарасом и Джоковичем. Определены участники 1/8 финала Уимблдона-2023

На Уимблдоне-2023 стали известны участники стадии 1/16 финала в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас на своем пути к четвертом раунду травяного мейджора обыграл Жереми Шарди, Александра Мюллера и Николаса Харри.

Второй сеяный соревнований и экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович успел выиграть у Педро Качина, Джордана Томпсона и Стэна Вавринки.

Легендарный Сэр Энди Маррей завершил выступления на Уимблдоне. Британец уступил Стефаносу Циципасу в пяти сетах.

Сенсационно травяной мейджор покинул четвертый номер рейтинга АТР Каспер Рууд. Норвежский теннисист проиграл Лиаму Броди.

Невероятный камбек выдал Хольгер Руне в матче 1/16 финала против Алехандро Давидовича Фокины. Датчанин спас 2 матчбола на своей подаче в пятом сете при 4:5, а затем выиграл тай-брейк со счета 2:6, 5:8.

Уимблдон-2023. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Маттео Берреттини

Григор Димитров [21] – Хольгер Руне [6]

Даниил Медведев [3] – Иржи Легечка

Кристофер Юбэнкс – Стефанос Циципас [5]

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Даниэль Элахи Галан

Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов [26]

Андрей Рублев [7] – Александр Бублик

Хуберт Хуркач [17] – Новак Джокович [2]