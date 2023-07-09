Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С Алькарасом и Джоковичем. Определены участники 1/8 финала Уимблдона-2023
Теннис в Украине
09 июля 2023, 16:02 | Обновлено 09 июля 2023, 16:03
648
0

С Алькарасом и Джоковичем. Определены участники 1/8 финала Уимблдона-2023

Сэр Энди Маррей вылетел из турнира

09 июля 2023, 16:02 | Обновлено 09 июля 2023, 16:03
648
0
С Алькарасом и Джоковичем. Определены участники 1/8 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На Уимблдоне-2023 стали известны участники стадии 1/16 финала в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас на своем пути к четвертом раунду травяного мейджора обыграл Жереми Шарди, Александра Мюллера и Николаса Харри.

Второй сеяный соревнований и экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович успел выиграть у Педро Качина, Джордана Томпсона и Стэна Вавринки.

Легендарный Сэр Энди Маррей завершил выступления на Уимблдоне. Британец уступил Стефаносу Циципасу в пяти сетах.

Сенсационно травяной мейджор покинул четвертый номер рейтинга АТР Каспер Рууд. Норвежский теннисист проиграл Лиаму Броди.

Невероятный камбек выдал Хольгер Руне в матче 1/16 финала против Алехандро Давидовича Фокины. Датчанин спас 2 матчбола на своей подаче в пятом сете при 4:5, а затем выиграл тай-брейк со счета 2:6, 5:8.

Уимблдон-2023. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Маттео Берреттини
Григор Димитров [21] – Хольгер Руне [6]

Даниил Медведев [3] – Иржи Легечка
Кристофер Юбэнкс – Стефанос Циципас [5]

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Даниэль Элахи Галан
Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов [26]

Андрей Рублев [7] – Александр Бублик
Хуберт Хуркач [17] – Новак Джокович [2]

По теме:
ВИДЕО. Давидович-Фокина прокомментировал фейл с подачей в матче против Руне
Киченок / Павич – Пера / Мектич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Уимблдон-2023 Карлос Алькарас (теннисист) Маттео Берреттини Григор Димитров Хольгер Руне Даниил Медведев Иржи Легечка Кристофер Юбенкс Стефанос Циципас Янник Синнер Даниэль Элахи Галан Роман Сафиуллин Денис Шаповалов Андрей Рублев Александр Бублик Хуберт Хуркач Новак Джокович
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Теннис | 08 июля 2023, 17:48 0
Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»

Тяжелый матч для украинки

«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Футбол | 08 июля 2023, 16:21 10
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию

Киевский клуб выступил с официальным комментарием

СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
Теннис | 07.07.2023, 23:50
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
Футбол | 09.07.2023, 12:59
Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Футбол | 08.07.2023, 20:42
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
07.07.2023, 23:23
Футбол
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 7
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
09.07.2023, 12:49 3
Теннис
ВИДЕО. Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам
ВИДЕО. Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам
08.07.2023, 22:23 13
Война
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
07.07.2023, 16:28 10
Теннис
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
08.07.2023, 17:25 5
Футбол
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 7
Футбол
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла уроженку москвы в третьем раунде Уимблдона
07.07.2023, 22:50 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем