С Алькарасом и Джоковичем. Определены участники 1/8 финала Уимблдона-2023
Сэр Энди Маррей вылетел из турнира
На Уимблдоне-2023 стали известны участники стадии 1/16 финала в мужском одиночном разряде.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас на своем пути к четвертом раунду травяного мейджора обыграл Жереми Шарди, Александра Мюллера и Николаса Харри.
Второй сеяный соревнований и экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович успел выиграть у Педро Качина, Джордана Томпсона и Стэна Вавринки.
Легендарный Сэр Энди Маррей завершил выступления на Уимблдоне. Британец уступил Стефаносу Циципасу в пяти сетах.
Сенсационно травяной мейджор покинул четвертый номер рейтинга АТР Каспер Рууд. Норвежский теннисист проиграл Лиаму Броди.
Невероятный камбек выдал Хольгер Руне в матче 1/16 финала против Алехандро Давидовича Фокины. Датчанин спас 2 матчбола на своей подаче в пятом сете при 4:5, а затем выиграл тай-брейк со счета 2:6, 5:8.
Уимблдон-2023. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Маттео Берреттини
Григор Димитров [21] – Хольгер Руне [6]
Даниил Медведев [3] – Иржи Легечка
Кристофер Юбэнкс – Стефанос Циципас [5]
Нижняя часть сетки
Янник Синнер [8] – Даниэль Элахи Галан
Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов [26]
Андрей Рублев [7] – Александр Бублик
Хуберт Хуркач [17] – Новак Джокович [2]
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