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Уимблдон
09 июля 2023, 00:01 |
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0

Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля

В воскресенье на корты Лондона выйдут 7 представителей Украины

09 июля 2023, 00:01 |
333
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Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 июля начнут играть поединки четвертого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.

В воскресенье Украину представят теннисистки: Леся Цуренко, Элина Свитолина, Марта Костюк, Катерина Байндл, Ангелина Калинина и Людмила Киченок. В турнире юниоров сыграет Владимир Якубенко.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Уимблдон. Четвертый круг одиночного разряда

Корт №1. 1-й запуск (15:00)
Леся Цуренко Джессика Пегула [4]

Корт №1. 3-й запуск (18:30*)
Элина Свитолина [WC] – Виктория Азаренко [19]

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Корт №5. 2-й запуск (15:00*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [3] – доигрыш со счета 2-6, 0-2(15:0)

Корт №6. 2-й запуск (15:00*)
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь – доигрыш со счета 4-5

Уимблдон. Первый круг микста

Корт №3. 3-й запуск (15:30*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус

Уимблдон. Второй круг микста

Корт №3. 3-й запуск (17:30*)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Бернарда Пера / Никола Мектич

Уимблдон. Юниоры. Первый круг

Корт №4. 6-й запуск (22:00*)
Владимир Якубенко Генри Джефферсон [WC]

* ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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расписание Дарья Сэвилл (Гаврилова) Ирина-Камелия Бегу Майкл Винус Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Мэдисон Киз Чжу Линь Марта Костюк Бьянка Андрееску Элизе Мертенс Сторм Хантер (Сандерс) Марсело Аревало Владимир Якубенко Уимблдон-2023 У Фансень Генри Джефферсон Людмила Киченок Элина Свитолина Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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