Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
В воскресенье на корты Лондона выйдут 7 представителей Украины
9 июля начнут играть поединки четвертого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.
В воскресенье Украину представят теннисистки: Леся Цуренко, Элина Свитолина, Марта Костюк, Катерина Байндл, Ангелина Калинина и Людмила Киченок. В турнире юниоров сыграет Владимир Якубенко.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Уимблдон. Четвертый круг одиночного разряда
Корт №1. 1-й запуск (15:00)
Леся Цуренко – Джессика Пегула [4]
Корт №1. 3-й запуск (18:30*)
Элина Свитолина [WC] – Виктория Азаренко [19]
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Корт №5. 2-й запуск (15:00*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [3] – доигрыш со счета 2-6, 0-2(15:0)
Корт №6. 2-й запуск (15:00*)
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь – доигрыш со счета 4-5
Уимблдон. Первый круг микста
Корт №3. 3-й запуск (15:30*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус
Уимблдон. Второй круг микста
Корт №3. 3-й запуск (17:30*)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Бернарда Пера / Никола Мектич
Уимблдон. Юниоры. Первый круг
Корт №4. 6-й запуск (22:00*)
Владимир Якубенко – Генри Джефферсон [WC]
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