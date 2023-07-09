Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля

9 июля начнут играть поединки четвертого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.

В воскресенье Украину представят теннисистки: Леся Цуренко, Элина Свитолина, Марта Костюк, Катерина Байндл, Ангелина Калинина и Людмила Киченок. В турнире юниоров сыграет Владимир Якубенко.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Уимблдон. Четвертый круг одиночного разряда

Корт №1. 1-й запуск (15:00)

Леся Цуренко – Джессика Пегула [4]

Корт №1. 3-й запуск (18:30*)

Элина Свитолина [WC] – Виктория Азаренко [19]

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Корт №5. 2-й запуск (15:00*)

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [3] – доигрыш со счета 2-6, 0-2(15:0)

Корт №6. 2-й запуск (15:00*)

Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь – доигрыш со счета 4-5

Уимблдон. Первый круг микста

Корт №3. 3-й запуск (15:30*)

Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус

Уимблдон. Второй круг микста

Корт №3. 3-й запуск (17:30*)

Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Бернарда Пера / Никола Мектич

Уимблдон. Юниоры. Первый круг

Корт №4. 6-й запуск (22:00*)

Владимир Якубенко – Генри Джефферсон [WC]

* ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ