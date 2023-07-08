Известная футболистка Рапино завершит карьеру. Выиграла два ЧМ и Олимпиаду

Известная американская футболистка Меган Рапино объявила о том, что завершит карьеру в конце 2023 года.

Рапино, которая провела за сборную США 199 матчей, примет участие в женском чемпионате мира (стартует в июле в Австралии). Это будет ее последний большой турнир.

38-летняя спортсменка выиграла два чемпионата мира (2015, 2019) и золото Олимпийских Игр-2012. Считается одной из самых влиятельных футболисток нынешнего времени.