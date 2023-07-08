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08 июля 2023, 21:45 |
260
0

Известная футболистка Рапино завершит карьеру. Выиграла два ЧМ и Олимпиаду

Полузащитница сыграет на последнем ЧМ

08 июля 2023, 21:45 |
260
0
Известная футболистка Рапино завершит карьеру. Выиграла два ЧМ и Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Меган Рапино

Известная американская футболистка Меган Рапино объявила о том, что завершит карьеру в конце 2023 года.

Рапино, которая провела за сборную США 199 матчей, примет участие в женском чемпионате мира (стартует в июле в Австралии). Это будет ее последний большой турнир.

38-летняя спортсменка выиграла два чемпионата мира (2015, 2019) и золото Олимпийских Игр-2012. Считается одной из самых влиятельных футболисток нынешнего времени.

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Меган Рапино
Источник Sky Sports
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