Валерий БОНДАРЬ: «Цели Шахтера – титул УПЛ и выход из группы ЛЧ»

Защитник Валерий Бондарь оценил первый контрольный матч «Шахтера» на сборе. Команда сыграла 3:3 с АЗ Алкмаар, а игра была первой для нового тренера Патрика ван Леувена.

– «Шахтер» провел первый контрольный матч на сборах. Что удавалось, а что нет в этой игре?

– Очень сложно сейчас оценивать, ведь сегодня были тяжелые погодные условия: пожалуй, самый жаркий день из всех с самого начала сбора. Полагаю, тренеры посмотрят этот матч, но, конечно, нам нужно улучшаться в структуре игры и взаимопонимании. Еще много времени впереди, так что должны работать, чтобы достичь того уровня, на котором стремимся быть.

– Лично ты доволен своими действиями на поле?

– Всегда есть над чем работать и что усовершенствовать. Я часто недоволен собой, и сегодня тоже день, когда можно было лучше сыграть. Посмотрим матч, разберем и будем двигаться дальше.

– Как чувствуешь, сколько понадобится время для того, чтобы набрать оптимальную физическую форму?

– Могу сказать о себе: именно физически я хорошо сегодня чувствовал себя, но еще есть определенные проблемы, которые не позволяют играть по полной. Буду готов к сезону.

– Ты забил второй мяч команды. Что можешь сказать о своем голе?

– Когда ты идешь на стандарты, то должен быть агрессивным и должен хотеть забить. Я хотел забить сегодня, и так вышло, что это удалось.

– Как работается под руководством нового тренерского штаба? Прослеживается ли на поле игра, которую хочет видеть Патрик ван Леувен?

– Надо посмотреть матч, и тогда тренеры нам подскажут, что следует улучшить в тех или иных действиях. Думаю, действительно понемногу вырисовывается то, чего от нас хотят и ждут.

– Ты с Патриком ван Леувеном знаком еще со времен Академии. Это облегчает процесс адаптации к его требованиям?

– Конечно, облегчает, потому что мы уже знакомы с ним, и я знаю некоторых членов тренерского штаба. Думаю, постепенно все привыкнем к нему и будем идти к нашим главным целям – чемпионству и выходу из группы Лиги чемпионов.

– Какой все-таки футбол хочет видеть новый тренерский штаб?

– Вы все увидите в следующих спаррингах и официальных играх. Но наш футбол должен быть более вертикальным и агрессивным.