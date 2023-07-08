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  4. Игроки ПСЖ пожаловались президенту клуба после интервью Мбаппе
Франция
08 июля 2023, 19:29 |
540
1

Игроки ПСЖ пожаловались президенту клуба после интервью Мбаппе

Не всем понравились высказывания игрока

08 июля 2023, 19:29 |
540
1
Игроки ПСЖ пожаловались президенту клуба после интервью Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации СМИ, многие игроки ПСЖ остались недовольны интервью, которое Килиан Мбаппе дал французской прессе.

Мбаппе назвал команду и клуб разделенными, а также отметил, что его постоянный высокий уровень результативности не вызывает должной оценки.

Сообщается, что шесть футболистов ПСЖ пожаловались из-за этого интервью президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.

Известно, что Мбаппе, чей контракт истекает через год, не хочет подписывать новый договор и может покинуть команду уже этим летом.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи чемпионат Франции по футболу
Источник The Athletic
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Henriklarsson11
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