Игроки ПСЖ пожаловались президенту клуба после интервью Мбаппе
Не всем понравились высказывания игрока
По информации СМИ, многие игроки ПСЖ остались недовольны интервью, которое Килиан Мбаппе дал французской прессе.
Мбаппе назвал команду и клуб разделенными, а также отметил, что его постоянный высокий уровень результативности не вызывает должной оценки.
Сообщается, что шесть футболистов ПСЖ пожаловались из-за этого интервью президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.
Известно, что Мбаппе, чей контракт истекает через год, не хочет подписывать новый договор и может покинуть команду уже этим летом.
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