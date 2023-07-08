Игроки ПСЖ пожаловались президенту клуба после интервью Мбаппе

По информации СМИ, многие игроки ПСЖ остались недовольны интервью, которое Килиан Мбаппе дал французской прессе.

Мбаппе назвал команду и клуб разделенными, а также отметил, что его постоянный высокий уровень результативности не вызывает должной оценки.

Сообщается, что шесть футболистов ПСЖ пожаловались из-за этого интервью президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.

Известно, что Мбаппе, чей контракт истекает через год, не хочет подписывать новый договор и может покинуть команду уже этим летом.