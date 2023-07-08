Шахтер объявил следующих соперников на сборе в Нидерландах

«Шахтер» объявил о том, что команда Патрика ван Леувена договорилась еще о двух контрольных матчах во время сбора в Нидерландах.

13 июля «Шахтер» сыграет с АЕКом, а 18 июля проведет контрольный матч против «Аякса». Ранее стало известно, что 6 августа команда сыграет благотворительный матч с «Тоттенхэмом».

8 июля команда в первом матче на сборе сыграла 3:3 с АЗ.