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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 18:48 | Обновлено 08 июля 2023, 18:52
528
1

Шахтер объявил следующих соперников на сборе в Нидерландах

Сыграют с АЕКом и Аяксом

08 июля 2023, 18:48 | Обновлено 08 июля 2023, 18:52
528
1
Шахтер объявил следующих соперников на сборе в Нидерландах
ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о том, что команда Патрика ван Леувена договорилась еще о двух контрольных матчах во время сбора в Нидерландах.

13 июля «Шахтер» сыграет с АЕКом, а 18 июля проведет контрольный матч против «Аякса». Ранее стало известно, что 6 августа команда сыграет благотворительный матч с «Тоттенхэмом».

8 июля команда в первом матче на сборе сыграла 3:3 с АЗ.

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Шахтер Донецк АЕК Афины Аякс контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Злий Глобинець
АЗ, Аякс, Тоттенхем - серйозні суперники. Та й АЕК теж цілком єврокубкова команда. 
Глянемо!
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