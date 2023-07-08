Украина. Премьер лига08 июля 2023, 18:48 | Обновлено 08 июля 2023, 18:52
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Шахтер объявил следующих соперников на сборе в Нидерландах
Сыграют с АЕКом и Аяксом
08 июля 2023, 18:48 | Обновлено 08 июля 2023, 18:52
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«Шахтер» объявил о том, что команда Патрика ван Леувена договорилась еще о двух контрольных матчах во время сбора в Нидерландах.
13 июля «Шахтер» сыграет с АЕКом, а 18 июля проведет контрольный матч против «Аякса». Ранее стало известно, что 6 августа команда сыграет благотворительный матч с «Тоттенхэмом».
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