До 5 миллионов. В ЛНЗ рассказали о бюджете клуба в дебютном сезоне в УПЛ

Президент клуба ЛНЗ Андрей Полтавец рассказал о том, что четкого бюджета на сезон УПЛ нет, но руководство в состоянии потратить до 5 миллионов долларов.

«У нас четкой цифры – условно 3-5 миллионов долларов – нет. Может быть, она появится со временем. Мы просто для себя понимаем, что, условно, от 3 до 5 млн долларов мы должны потратить, чтобы выполнить наши турнирные задания. Это без учета инфраструктуры, строительства базы, содержания молодежных команд».

«Если удастся это сделать за 3 млн, будем удовлетворены. Если придется вложить больше, 4-5 млн, тогда будем вкладывать. Сезон длинный, будет трансферное окно зимой, будем смотреть где мы. То есть, постоянной цифры нет», – сказал Полтавец.