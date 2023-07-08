Яремчук забил первый за более чем 8 месяцев гол за Брюгге

Сегодня, 8 июля «Брюгге» Романа Яремчука в рамках предсезонной подготовки в контрольном матче обыграл «Бейерсхорт» со счетом 3:0.

Сам Яремчук отличился в этом матче забитым голом на 52-й минута. Для форварда сборной Украины это первый гол за «Брюгге» почти за 9 месяцев: он не забивал за клуб с 19 октября 2022 года, когда отличился в матче с «Сент-Трюйденом».

Для «Брюгге» это был второй спарринг в предсезонке. Ранее он проиграли 0:1 «Варегему». Следующий матч «Брюгге» проведет 12 июля против «Фейенорда».