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  4. Килиан МБАППЕ: «Неудачи ПСЖ в Лиге чемпионов? Я не волшебник»
Франция
08 июля 2023, 15:49 |
506
1

Килиан МБАППЕ: «Неудачи ПСЖ в Лиге чемпионов? Я не волшебник»

Игрок считает, что клуб мог бы делать больше

08 июля 2023, 15:49 |
506
1
Килиан МБАППЕ: «Неудачи ПСЖ в Лиге чемпионов? Я не волшебник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уверен, что ответственность за неудачи команды в Лиге чемпионов лежит не только на игроках, но и на менеджменте.

«Сложно сказать, чего не хватает ПСЖ для победы в Лиге чемпионов. Это вопрос не ко мне, а к менеджменту, который собирает команду, подписывает игроков. Я стараюсь делать свою работу. Я забил 40 голов в прошлом сезоне, но в ЛЧ получил травму перед первым матчем с «Баварией», а в ответном мы ничего сделать не смогли».

«Я не волшебник, хотя и я, и все мои партнеры делали максимум. Тут вопрос не к нам», — сказал Мбаппе.

Сейчас игрок конфликтует с клубом по поводу подписания нового контракта.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов
Источник RMC Sport
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Він отримає таку зарплату, що він не тільки чарівником мав би бути
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