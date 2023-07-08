Килиан МБАППЕ: «Неудачи ПСЖ в Лиге чемпионов? Я не волшебник»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уверен, что ответственность за неудачи команды в Лиге чемпионов лежит не только на игроках, но и на менеджменте.

«Сложно сказать, чего не хватает ПСЖ для победы в Лиге чемпионов. Это вопрос не ко мне, а к менеджменту, который собирает команду, подписывает игроков. Я стараюсь делать свою работу. Я забил 40 голов в прошлом сезоне, но в ЛЧ получил травму перед первым матчем с «Баварией», а в ответном мы ничего сделать не смогли».

«Я не волшебник, хотя и я, и все мои партнеры делали максимум. Тут вопрос не к нам», — сказал Мбаппе.

Сейчас игрок конфликтует с клубом по поводу подписания нового контракта.