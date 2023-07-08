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  4. ФОТО. Кроос намекнул на переход Мбаппе в Реал
Испания
08 июля 2023, 15:16 |
948
0

ФОТО. Кроос намекнул на переход Мбаппе в Реал

Немец пообщался с мальчиком в футболке Мбаппе

08 июля 2023, 15:16 |
948
0
ФОТО. Кроос намекнул на переход Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос у себя в Инстаграме выложил сториз с тренировки в своей академии в Кельне. На ней он разговаривает с юным футболистом в футболке форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Данное фото выглядит провокативно на фоне слухов о переходе Мбаппе в «Реал» этим летом. Остается лишь понять, что это – простое совпадение, или же Кроос на что-то намекает:

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Тони Кроос Килиан Мбаппе Реал Мадрид фото
Источник Instagram
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