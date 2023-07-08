ФОТО. Кроос намекнул на переход Мбаппе в Реал

Полузащитник «Реала» Тони Кроос у себя в Инстаграме выложил сториз с тренировки в своей академии в Кельне. На ней он разговаривает с юным футболистом в футболке форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Данное фото выглядит провокативно на фоне слухов о переходе Мбаппе в «Реал» этим летом. Остается лишь понять, что это – простое совпадение, или же Кроос на что-то намекает: