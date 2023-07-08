Источник: известный английский клуб интересуется Русиным

Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» проявляет предметный интерес к форварду «Зари» Назарию Русину. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Контракт Русина с «Зарей» действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость 24-летнего украинца оценивается в 2 миллиона евро.

«Сандерленд» в прошлом сезоне занял шестое место в Чемпионшипе, после чего в полуфинале плей-офф на выход в АПЛ проиграл «Лутону».

В прошлом сезоне Русин отличился 13 голами и 6 ассистами в 30 матчах УПЛ за «Зарю».