Украина. Премьер лига08 июля 2023, 14:57 |
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Источник: известный английский клуб интересуется Русиным
Форвард может продолжить карьеру в «Сандерленде»
08 июля 2023, 14:57 |
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Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» проявляет предметный интерес к форварду «Зари» Назарию Русину. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Контракт Русина с «Зарей» действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость 24-летнего украинца оценивается в 2 миллиона евро.
«Сандерленд» в прошлом сезоне занял шестое место в Чемпионшипе, после чего в полуфинале плей-офф на выход в АПЛ проиграл «Лутону».
В прошлом сезоне Русин отличился 13 голами и 6 ассистами в 30 матчах УПЛ за «Зарю».
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