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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 14:57 |
480
1

Источник: известный английский клуб интересуется Русиным

Форвард может продолжить карьеру в «Сандерленде»

08 июля 2023, 14:57 |
480
1
Источник: известный английский клуб интересуется Русиным
ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» проявляет предметный интерес к форварду «Зари» Назарию Русину. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Контракт Русина с «Зарей» действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость 24-летнего украинца оценивается в 2 миллиона евро.

«Сандерленд» в прошлом сезоне занял шестое место в Чемпионшипе, после чего в полуфинале плей-офф на выход в АПЛ проиграл «Лутону».

В прошлом сезоне Русин отличился 13 голами и 6 ассистами в 30 матчах УПЛ за «Зарю».

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Сандерленд Назарий Русин Заря Луганск ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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20052011
Назарію удачі!
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