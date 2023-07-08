Максим ДЯЧУК: «Цель – вернуть в Киев чемпионские медали»

Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук рассказал о подготовке к новому сезону:

– Полгода назад ты вернулся из аренды в «Александрии». Как ты изменился за это время?

– Я могу сказать, что стал увереннее и опытнее. Матчи, которые я сыграл, несмотря на ошибки, дали мне опыт и стимул работать дальше.

– В каких кондициях сейчас находится «Динамо»?

– Сейчас такой момент, когда мы делаем акцент на физические кондиции. Это нелегкая работа, кропотливая, но она нужна. Через сборы, тренировки и игры будем набирать форму.

– В первом товарищеском матче была одержана разгромная победа над бухарестским «Динамо» – 4:1. Насколько такая уверенная победа уже на старте сбора добавляет уверенности?

– Вообще, первый матч очень важен, и, конечно, победы дают уверенность и возможность работать в дальнейшем с хорошим настроением.

– В «Динамо» вернулись из аренды Булеца, Биловар, Бражко вскоре присоединится, также пришел Ярмоленко. Что можешь сказать о каждом из них?

– Ребята пришли, стараются, прогрессируют. Желаю им всем только удачи, мы их поддерживаем. Об Андрее Ярмоленко даже не знаю, что добавить (улыбается) – это легенда не только «Динамо», но и всего украинского футбола.

– Приятно, что теперь, работая с ним бок о бок, сможешь учиться у него?

– Да, конечно, смотрю, как он тренируется, беру пример. К тому же он хороший человек, поэтому тренироваться и играть рядом с ним – одно удовольствие.

– Какие впечатления от первых дней работы вместе с Андреем Ярмоленко? Какие были твои первые ощущения?

– Вау (смеется). Когда я был маленьким, смотрел матчи «Динамо», в которых играл Ярмоленко, болел. А сейчас так получилось, что мы тренируемся вместе в одной команде.

– Много разговоров в интернете, какой номер возьмет Ярмоленко. Пишут, что и Шапаренко готов отдать свою десятку, и Кабаев – семерку. А ты будешь держаться за свой 25-й номер?

– Если он захочет, то пусть забирает. С удовольствием отдам (улыбается).

– Ты подписал новый контракт с «Динамо». Что для тебя значит доверие тренерского штаба?

– Конечно, я благодарен им за это, за возможность тренироваться под их руководством, работать вместе с такими легендарными футболистами. Спасибо за то, что доверяют место в составе, и обещаю тренерам, партнерам, болельщикам, что буду выкладываться на все 110 процентов.

– Каких главных целей ты должен достичь – как для команды, так и для себя?

– Для команды – выйти в группу Лиги конференций и вернуть в Киев чемпионские медали и национальный Кубок. Что касается себя, то каждый футболист хочет играть, и я буду ставить перед собой только максимальные цели.