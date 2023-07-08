Валенсия подписала хавбека Леванте

24-летний испанский хавбек Пепелу, который в прошлом сезоне выступал за «Леванте», стал игроком «Валенсии».

Контракт полузащитника с «летучими мышами» рассчитано до середины 2028 года.

За трансфер игрока руководство «Валенсии» заплатило пять миллионов евро. В контракте Пепелу прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 47 поединках за «Леванте» во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.