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Испания
08 июля 2023, 13:20 | Обновлено 08 июля 2023, 13:38
127
0

Валенсия подписала хавбека Леванте

Пепелу сменил клубную прописку

08 июля 2023, 13:20 | Обновлено 08 июля 2023, 13:38
127
0
Валенсия подписала хавбека Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепелу

24-летний испанский хавбек Пепелу, который в прошлом сезоне выступал за «Леванте», стал игроком «Валенсии».

Контракт полузащитника с «летучими мышами» рассчитано до середины 2028 года.

За трансфер игрока руководство «Валенсии» заплатило пять миллионов евро. В контракте Пепелу прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 47 поединках за «Леванте» во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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Источник Sport.ua
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