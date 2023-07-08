Ингулец просматривает хавбека Цурупина

«Ингулец» просматривает защитника «Буковины» Артема Цурупина.

30-летний хавбек в прошедшем сезоне провел 20 поединков в Первой лиге, отметившись одной результативной передачей. Артемом интересуются два клуба Украинской Премьер-лиги – «Минай» и «Рух».

«Ингулец» уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги. В следующем сезоне главным тренером команды будет Владислав Лупашко.

Новобранцами клуба уже стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов. Команду могут пополнить хавбеки Радион Посевкин и Денис Ндукве.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Ингулец» примет «Полтаву». «Буковина», выступающая в группе А, сыграет с «Нивой» Тернополь.