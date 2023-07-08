Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец просматривает хавбека Цурупина
Украина. Первая лига
08 июля 2023, 13:04 | Обновлено 08 июля 2023, 13:15
84
0

Ингулец просматривает хавбека Цурупина

30-летним полузащитником интересовались «Минай» и «Рух»

08 июля 2023, 13:04 | Обновлено 08 июля 2023, 13:15
84
0
Ингулец просматривает хавбека Цурупина
ФК Буковина. Артем Цурупин

«Ингулец» просматривает защитника «Буковины» Артема Цурупина.

30-летний хавбек в прошедшем сезоне провел 20 поединков в Первой лиге, отметившись одной результативной передачей. Артемом интересуются два клуба Украинской Премьер-лиги – «Минай» и «Рух».

«Ингулец» уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги. В следующем сезоне главным тренером команды будет Владислав Лупашко.

Новобранцами клуба уже стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов. Команду могут пополнить хавбеки Радион Посевкин и Денис Ндукве.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Ингулец» примет «Полтаву». «Буковина», выступающая в группе А, сыграет с «Нивой» Тернополь.

По теме:
Стало известно, почему Панькив не тренируется с Рухом
Тренер ЛНЗ: «У нашего клуба очень много амбиций»
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Ингулец Артем Цурупин Минай Рух Львов
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Теннис | 07 июля 2023, 16:28 10
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк

Странная пресс-конференция на Уимблдоне

ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба
Футбол | 08 июля 2023, 04:23 3
ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба
ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба

Самсон Годвин тренирует аматорскую команду ФК «Легинь» Брюховичи

Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Теннис | 07.07.2023, 19:08
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Футбол | 07.07.2023, 23:23
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
Футбол | 08.07.2023, 11:04
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
06.07.2023, 17:50 10
Футбол
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 12
Футбол
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 3
Футбол
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
06.07.2023, 14:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем