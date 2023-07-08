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Лига чемпионов
08 июля 2023, 13:02 | Обновлено 08 июля 2023, 13:03
814
0

УЕФА назначила судей на матчи Днепра-1 в квалификации Лиги чемпионов

Поединки с «Панатинаикосом» обслужат итальянские и немецкие бригады

08 июля 2023, 13:02 | Обновлено 08 июля 2023, 13:03
814
0
УЕФА назначила судей на матчи Днепра-1 в квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Киффи

УЕФА уже сейчас назначил бригады судей на матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов между «Днепром-1» и греческим «Панатинаикосом».

Первый матч состоится 25 июля в Кошице и будет формально домашним для «Днепра-1». Этот матч обслужит итальянская бригада судей во главе с Даниэле Киффи. Лайнсмены – Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Четвертый арбитр – Эрманно Феличиани.

Ответный матч состоится в Афинах 1 августа. Его обслужит немецкая бригада во главе с Бастианом Данкертом. Ассистенты – Доминик Шааль и Маркель Юнгер. Четвертый арбитр – Даниэль Шлагер.

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Источник СК Днепр-1
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