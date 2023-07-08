УЕФА назначила судей на матчи Днепра-1 в квалификации Лиги чемпионов

УЕФА уже сейчас назначил бригады судей на матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов между «Днепром-1» и греческим «Панатинаикосом».

Первый матч состоится 25 июля в Кошице и будет формально домашним для «Днепра-1». Этот матч обслужит итальянская бригада судей во главе с Даниэле Киффи. Лайнсмены – Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Четвертый арбитр – Эрманно Феличиани.

Ответный матч состоится в Афинах 1 августа. Его обслужит немецкая бригада во главе с Бастианом Данкертом. Ассистенты – Доминик Шааль и Маркель Юнгер. Четвертый арбитр – Даниэль Шлагер.