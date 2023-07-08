Эпицентр интересуется бывшим форвардом Шахтера

«Эпицентр» из Каменца-Подольского интересуется нападающим Сергеем Гринем.

29-летний форвард – воспитанник «Шахтера». Будучи в составе «горняков», Сергей выступал в аренде в «Ильичевце», «Олимпике», «Вересе», «Арсенале». На счету Гриня также 13 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

Последним клубом нападающего была «Александрия», которую он покинул в сентябре. Форвард в прошедшем сезоне один раз вышел на замену в матче с «Минаем».

«Эпицентр» завершил сезон на шестом месте в чемпионской группе Первой лиги. В первом туре нового сезона команда из Каменца-Подольского сыграет на выезде с «Металлистом».