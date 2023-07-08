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Украина. Первая лига
08 июля 2023, 12:43 | Обновлено 08 июля 2023, 12:52
756
0

Эпицентр интересуется бывшим форвардом Шахтера

Последним клубом 29-летнего игрока была «Александрия»

08 июля 2023, 12:43 | Обновлено 08 июля 2023, 12:52
756
0
Эпицентр интересуется бывшим форвардом Шахтера
ФК Александрия. Сергей Гринь

«Эпицентр» из Каменца-Подольского интересуется нападающим Сергеем Гринем.

29-летний форвард – воспитанник «Шахтера». Будучи в составе «горняков», Сергей выступал в аренде в «Ильичевце», «Олимпике», «Вересе», «Арсенале». На счету Гриня также 13 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

Последним клубом нападающего была «Александрия», которую он покинул в сентябре. Форвард в прошедшем сезоне один раз вышел на замену в матче с «Минаем».

«Эпицентр» завершил сезон на шестом месте в чемпионской группе Первой лиги. В первом туре нового сезона команда из Каменца-Подольского сыграет на выезде с «Металлистом».

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Эпицентр Каменец-Подольский Александрия Сергей Гринь (футбол) Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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