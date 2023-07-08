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  4. Симеоне отклонил предложение из Саудовской Аравии
Испания
08 июля 2023, 12:39 | Обновлено 08 июля 2023, 12:50
221
0

Симеоне отклонил предложение из Саудовской Аравии

Аргентинский тренер останется в «Атлетико» Мадрид

08 июля 2023, 12:39 | Обновлено 08 июля 2023, 12:50
221
0
Симеоне отклонил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский специалист Диего Симеоне получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» из Джидды предлагал тренеру «Атлетико» Мадрид 2-летний контракт с зарплатой в размере 40 миллионов евро в год.

Однако Симеоне это предложение отклонил. Он намерен доработать до конца свой контракт с «Атлетико» Мадрид, который действует до лета 2024 года.

Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид с 2011 года.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Аль-Ахли Джидда
Источник ESPN
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