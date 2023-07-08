Испания08 июля 2023, 12:39 | Обновлено 08 июля 2023, 12:50
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Симеоне отклонил предложение из Саудовской Аравии
Аргентинский тренер останется в «Атлетико» Мадрид
08 июля 2023, 12:39 | Обновлено 08 июля 2023, 12:50
221
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Аргентинский специалист Диего Симеоне получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» из Джидды предлагал тренеру «Атлетико» Мадрид 2-летний контракт с зарплатой в размере 40 миллионов евро в год.
Однако Симеоне это предложение отклонил. Он намерен доработать до конца свой контракт с «Атлетико» Мадрид, который действует до лета 2024 года.
Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид с 2011 года.
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