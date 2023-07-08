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  4. ТЛУМАК: «Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда»
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 11:59 | Обновлено 08 июля 2023, 12:06
824
0

ТЛУМАК: «Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда»

Тренер опроверг информацию относительно большего бюджета клуба

08 июля 2023, 11:59 | Обновлено 08 июля 2023, 12:06
824
0
ТЛУМАК: «Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Бывший главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак ответил на обвинения журналиста Игоря Цыганика в том, что специалист имел один из самых высоких бюджетов в Первой лиге, но не сумел вывести луцкий коллектив в УПЛ.

«Много времени прошло, сейчас идет война и, наверное, к тому возвращаться нет смысла. Кто кого разочаровал? Я точно его (президента клуба Игоря Палицу, – прим.) не разочаровывал. За тот период времени, что я там работал, с ним даже не общался.

Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда», - сказал Тлумак.

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Андрей Тлумак Первая лига Украины Волынь Луцк
Источник Украинский футбол
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