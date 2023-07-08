Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника
Украина. Первая лига
08 июля 2023, 10:59 | Обновлено 08 июля 2023, 11:16
282
0

Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника

Кадровые новости из харьковской команды

08 июля 2023, 10:59 | Обновлено 08 июля 2023, 11:16
282
0
Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника
ФК Колос. Дмитрий Шамич

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» заключил арендное соглашение с 26-летним голкипером «Карпат» Дмитрием Фастовым (1 матч в минувшем сезоне Первой лиги).

Также в расположение желто-синих прибыл 24-летний бразильский защитник Самуэль Валенсио, игравший за команду в весенней части прошлого сезона (8 матчей в УПЛ).

Очередным исполнителем, покинувшим «Металлист», стал 22-летний полузащитник Дмитрий Шамич (2 матча в УПЛ), у которого истек срок действия контракта с харьковским клубом. В то же время еще на год продлено соглашение с 19-летним центральным защитником Алексеем Горяиновым.

«Металлист» после вылета из УПЛ сыграет в группе А Первой лиги, где его соперниками станут «Агробизнес», «Буковина», «Эпицентр», «Карпаты», «Нива» (Тернополь), «Подолье», «Прикарпатье», «Хуст», а также «Нива» (Бузова) или «Металлург». В стартовом туре чемпионата (базовый день – 28 июля) желто-синие в Ужгороде примут «Эпицентр».

По теме:
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Стало известно, почему Панькив не тренируется с Рухом
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
инсайд Металлист Харьков трансферы Дмитрий Фастов Дмитрий Шамич Самуэль Валенсио Алексей Горяинов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Футбол | 08 июля 2023, 07:23 6
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!

Обозреватель Sport.ua – об очередном трансферном шторме в стане лондонских «аристократов»

Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно
Футбол | 08 июля 2023, 11:27 1
Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно
Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно

Даже в условиях войны наши клубы не демонстрируют единства и стремления договариваться…

Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Теннис | 07.07.2023, 13:46
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Теннис | 07.07.2023, 16:28
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Футбол | 08.07.2023, 06:39
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
06.07.2023, 14:36 9
Теннис
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 3
Футбол
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 3
Война
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
06.07.2023, 10:36 32
Футбол
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
07.07.2023, 12:11 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем