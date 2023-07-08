Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника
Кадровые новости из харьковской команды
Как стало известно Sport.ua, «Металлист» заключил арендное соглашение с 26-летним голкипером «Карпат» Дмитрием Фастовым (1 матч в минувшем сезоне Первой лиги).
Также в расположение желто-синих прибыл 24-летний бразильский защитник Самуэль Валенсио, игравший за команду в весенней части прошлого сезона (8 матчей в УПЛ).
Очередным исполнителем, покинувшим «Металлист», стал 22-летний полузащитник Дмитрий Шамич (2 матча в УПЛ), у которого истек срок действия контракта с харьковским клубом. В то же время еще на год продлено соглашение с 19-летним центральным защитником Алексеем Горяиновым.
«Металлист» после вылета из УПЛ сыграет в группе А Первой лиги, где его соперниками станут «Агробизнес», «Буковина», «Эпицентр», «Карпаты», «Нива» (Тернополь), «Подолье», «Прикарпатье», «Хуст», а также «Нива» (Бузова) или «Металлург». В стартовом туре чемпионата (базовый день – 28 июля) желто-синие в Ужгороде примут «Эпицентр».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – об очередном трансферном шторме в стане лондонских «аристократов»
Даже в условиях войны наши клубы не демонстрируют единства и стремления договариваться…