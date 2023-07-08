Металлист сохранил защитника и потерял полузащитника

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» заключил арендное соглашение с 26-летним голкипером «Карпат» Дмитрием Фастовым (1 матч в минувшем сезоне Первой лиги).

Также в расположение желто-синих прибыл 24-летний бразильский защитник Самуэль Валенсио, игравший за команду в весенней части прошлого сезона (8 матчей в УПЛ).

Очередным исполнителем, покинувшим «Металлист», стал 22-летний полузащитник Дмитрий Шамич (2 матча в УПЛ), у которого истек срок действия контракта с харьковским клубом. В то же время еще на год продлено соглашение с 19-летним центральным защитником Алексеем Горяиновым.

«Металлист» после вылета из УПЛ сыграет в группе А Первой лиги, где его соперниками станут «Агробизнес», «Буковина», «Эпицентр», «Карпаты», «Нива» (Тернополь), «Подолье», «Прикарпатье», «Хуст», а также «Нива» (Бузова) или «Металлург». В стартовом туре чемпионата (базовый день – 28 июля) желто-синие в Ужгороде примут «Эпицентр».