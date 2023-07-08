ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием

Сегодня, 8 июля, Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному исполнилось 50 лет.

Украинский генерал является уроженцем города Звягеля Житомирской области. Главнокомандующим ВСУ он стал 27 июля 2021 года.

Киевское «Динамо» в своих соцсетях поздравило Залужного, который является болельщиком «бело-синих».