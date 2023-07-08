Украина. Премьер лига08 июля 2023, 10:45 | Обновлено 08 июля 2023, 10:52
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ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
Главнокомандующий ВСУ является болельщиком «бело-синих»
08 июля 2023, 10:45 | Обновлено 08 июля 2023, 10:52
1062
13
Сегодня, 8 июля, Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному исполнилось 50 лет.
Украинский генерал является уроженцем города Звягеля Житомирской области. Главнокомандующим ВСУ он стал 27 июля 2021 года.
Киевское «Динамо» в своих соцсетях поздравило Залужного, который является болельщиком «бело-синих».
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Комментарии 13
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То Чувство когда вместе с тобой за клуб болеют Залужный Зеленский а за Шахтер Бедняков и Олег Ляшко
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Суркисы Ахметовы страну разорили обворовали вывезли детей и внуков чтобы не дай бог не забрали на войну которую сами же и привели
Хотя бы заехал в офис опзж на танке и расстрелял всех негодяев которые войну с Украиной начали
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