Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший директор академии Шахтера покинул испанский Эльче
Испания
08 июля 2023, 09:44 |
184
0

Бывший директор академии Шахтера покинул испанский Эльче

Хорхе Раффо попрощался с клубом Сегунды

08 июля 2023, 09:44 |
184
0
Бывший директор академии Шахтера покинул испанский Эльче
ФК Эльче. Хорхе Раффо

Аргентинец Хорхе Раффо, который известен в Украине по работе директором академии «Шахтера», объявил о завершении сотрудничества с испанским «Эльче».

В «Эльче» Раффо также руководил академией, однако сейчас заявил, что «пришло время сменить обстановку» и продолжать развитие «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Аргентинец в прощальном письме к «Эльче» также отметил, что оставляет после себя «одну из лучших академий в Испании на сегодня».

Напомним, в «Шахтере» Раффо работал с 2017 по 2020 годы, после чего и перебрался в «Эльче», где также провел три года.

По теме:
Бешикташ ведет переговоры по вингеру Шахтера Тете
Источник: Ман Юнайтед близок к подписанию голкипера Андре Онаны
Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности
Хорхе Раффо Эльче футбольная академия отставка Шахтер Донецк академия ФК Шахтер
Источник Cadena Ser
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану
Футбол | 08 июля 2023, 06:57 1
Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану
Он взял семерку Роналду. Новичок МЮ решил захватить игровой номер Криштиану

Мэйсон Маунт ранее в лондонском «Челси» играл под номером 19

ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Футбол | 07 июля 2023, 11:26 3
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»

Уругваец полагает, что украинскому легионеру нужно время на адаптацию

Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Футбол | 08.07.2023, 07:23
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Теннис | 07.07.2023, 19:08
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Футбол | 08.07.2023, 06:39
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
06.07.2023, 17:50 9
Футбол
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
07.07.2023, 21:55 26
Теннис
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
07.07.2023, 12:00
Футбол
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
06.07.2023, 19:35 5
Волейбол
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем