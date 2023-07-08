Бывший директор академии Шахтера покинул испанский Эльче
Хорхе Раффо попрощался с клубом Сегунды
Аргентинец Хорхе Раффо, который известен в Украине по работе директором академии «Шахтера», объявил о завершении сотрудничества с испанским «Эльче».
В «Эльче» Раффо также руководил академией, однако сейчас заявил, что «пришло время сменить обстановку» и продолжать развитие «со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Аргентинец в прощальном письме к «Эльче» также отметил, что оставляет после себя «одну из лучших академий в Испании на сегодня».
Напомним, в «Шахтере» Раффо работал с 2017 по 2020 годы, после чего и перебрался в «Эльче», где также провел три года.
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