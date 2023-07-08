Тренер ЛНЗ: «У нашего клуба очень много амбиций»

Главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак рассказал, каким видит дебютный сезон УПЛ для своих подопечных. Команда из Черкасс не скрывает своих амбиций.

«Я не летаю в облаках. Понимаю, что кредит доверия надо заслужить. От этого мы и работаем, у нас очень много сил и амбиций. Мы молодые, хочется двигаться вперед. Главное в первый год – не вылететь из УПЛ, но это не цель. Хочется и в еврокубки попасть, но надо быть реалистами», - сказал Ковпак.

ЛНЗ вышел в УПЛ, одолев в переходных матчах «Ингулец» (3:2 по сумме двух встреч). Черкасцы в Первой лиге заняли третью строчку в чемпионской группе.