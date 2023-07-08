Тренер ЛНЗ: «У нашего клуба очень много амбиций»
Александр Ковпак обозначил главную цель новичка УПЛ
Главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак рассказал, каким видит дебютный сезон УПЛ для своих подопечных. Команда из Черкасс не скрывает своих амбиций.
«Я не летаю в облаках. Понимаю, что кредит доверия надо заслужить. От этого мы и работаем, у нас очень много сил и амбиций. Мы молодые, хочется двигаться вперед. Главное в первый год – не вылететь из УПЛ, но это не цель. Хочется и в еврокубки попасть, но надо быть реалистами», - сказал Ковпак.
ЛНЗ вышел в УПЛ, одолев в переходных матчах «Ингулец» (3:2 по сумме двух встреч). Черкасцы в Первой лиге заняли третью строчку в чемпионской группе.
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