Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»

Андрей Полтавец, который является президентом черкасского ЛНЗ, рассказал о совместном бизнесе с коллегой по петровскому «Ингульцу» Александром Поворознюком.

«Мы меньше всего хотели попасть на «Ингулец». Мы за полгода до этого поехали на знакомство по бизнесу с их президентом Александром Поворознюком. Начали сотрудничать с ним.

Не хотелось бы терять надежного партнера и нового клиента из-за футбола. Чтобы Поворознюк не был недоволен, что именно мы их выбили.

За день до игры в Петрово получили заявку от компании Поворознюка на приобретение товара. Значит, отношение нормальное. После второго матча он позвонил, поблагодарил нас за игру и поздравил с выходом в УПЛ», - сказал Полтавец.