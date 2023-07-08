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  4. Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Украина. Первая лига
08 июля 2023, 08:16 |
855
1

Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»

Андрей Полтавец раскрыл, как вылет «Ингульца» повлиял на общий бизнес

08 июля 2023, 08:16 |
855
1
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
ФК ЛНЗ. Андрей Полтавец

Андрей Полтавец, который является президентом черкасского ЛНЗ, рассказал о совместном бизнесе с коллегой по петровскому «Ингульцу» Александром Поворознюком.

«Мы меньше всего хотели попасть на «Ингулец». Мы за полгода до этого поехали на знакомство по бизнесу с их президентом Александром Поворознюком. Начали сотрудничать с ним.

Не хотелось бы терять надежного партнера и нового клиента из-за футбола. Чтобы Поворознюк не был недоволен, что именно мы их выбили.

За день до игры в Петрово получили заявку от компании Поворознюка на приобретение товара. Значит, отношение нормальное. После второго матча он позвонил, поблагодарил нас за игру и поздравил с выходом в УПЛ», - сказал Полтавец.

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Андрей Полтавец Александр Поворознюк Ингулец ЛНЗ Черкассы
Источник FanDay
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