31-летний футбольный арбитр из рф даниил шеметов погиб на войне в Украине. В заявлении рфс и пропагандистских сми рф сказано:

«даниил шеметов погиб в зоне «специальной военной операции». российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в первой лиге и уже получал ответственные матчи в «пути регионов» кубка россии. рфс оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку».

В сезоне 2019/20 шеметов начал работать в третьем по силе дивизионе чемпионата рф. Там он отсудил 41 матч, а также отработал на 5 играх кубка россии.