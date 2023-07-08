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Россия
08 июля 2023, 06:39 | Обновлено 08 июля 2023, 06:47
642
0

Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине

даниил шеметов работал в третьем по силе дивизионе чемпионата рф

08 июля 2023, 06:39 | Обновлено 08 июля 2023, 06:47
642
0
Футбольный арбитр из рф погиб на войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний футбольный арбитр из рф даниил шеметов погиб на войне в Украине. В заявлении рфс и пропагандистских сми рф сказано:

«даниил шеметов погиб в зоне «специальной военной операции». российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в первой лиге и уже получал ответственные матчи в «пути регионов» кубка россии. рфс оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку».

В сезоне 2019/20 шеметов начал работать в третьем по силе дивизионе чемпионата рф. Там он отсудил 41 матч, а также отработал на 5 играх кубка россии.

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смерть российско-украинская война Российский футбольный союз
Источник Sport.ua
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