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08 июля 2023, 04:23 | Обновлено 08 июля 2023, 05:06
356
1

ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба

Самсон Годвин тренирует аматорскую команду ФК «Легинь» Брюховичи

08 июля 2023, 04:23 | Обновлено 08 июля 2023, 05:06
356
1
ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба
ТаТоТаке

Нигерийский экс-игрок львовских «Карпат» выдал яркий спич в качестве тренера аматорского клуба из Львовской области.

Смотрите видео (ТаТоТаке): как Самсон Годвин тренирует аматорскую команду ФК «Легинь» Брюховичи.

ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба

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Самсон Годвин видео Брюховичи аматорский футбол Карпаты Львов ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Serhii P.
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