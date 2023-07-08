Другие новости08 июля 2023, 04:23 | Обновлено 08 июля 2023, 05:06
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ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба
Самсон Годвин тренирует аматорскую команду ФК «Легинь» Брюховичи
08 июля 2023, 04:23 | Обновлено 08 июля 2023, 05:06
356
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Нигерийский экс-игрок львовских «Карпат» выдал яркий спич в качестве тренера аматорского клуба из Львовской области.
Смотрите видео (ТаТоТаке): как Самсон Годвин тренирует аматорскую команду ФК «Легинь» Брюховичи.
ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба
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