Молодежная сборная Украины вернулась домой после завершения выступлений в финальной части Евро-2023 U-21, где команда Руслана Ротаня оказалась среди четверки лучших команд континента.

В четверг, 6 июля футболисты и тренерский штаб отправились автобусом из Бухареста в Черновцы. А 7 июля теплую встречу сине-желтым на родной земле устроили воспитанники местного футбольного клуба «Буковина», которые посетили гостиницу команды с государственными флагами и футбольными мячами. Юные болельщики поздравили сборную с яркой игрой и выдающимся результатом на чемпионате Европы, пообщались со своими кумирами и получили автографы и фото на память.

Главный тренер сборной Руслан Ротань прокомментировал встречу: «С большой радостью мы возвращаемся на родную землю. Жаль, что без трофея, но гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду. У наших ребят большое будущее, и я уверен, что они еще не раз подарят футбольный праздник такого высокого уровня нашим болельщикам.

А в том, что они остались довольны не только результатом, но и игрой команды, мы могли убедиться и в Румынии, где получили хорошую поддержку, и во время встречи с юными футболистами в Черновцах. Приятно дарить положительные эмоции в такое сложное время, но все это только благодаря ВСУ, которые позволяют нам заниматься любимым делом».

ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах