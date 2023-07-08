Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах
Молодежные турниры
08 июля 2023, 02:17 | Обновлено 08 июля 2023, 02:30
78
0

ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах

Теплую встречу сине-желтой команде устроили воспитанники «Буковины»

08 июля 2023, 02:17 | Обновлено 08 июля 2023, 02:30
78
0
ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах
УАФ

Молодежная сборная Украины вернулась домой после завершения выступлений в финальной части Евро-2023 U-21, где команда Руслана Ротаня оказалась среди четверки лучших команд континента.

В четверг, 6 июля футболисты и тренерский штаб отправились автобусом из Бухареста в Черновцы. А 7 июля теплую встречу сине-желтым на родной земле устроили воспитанники местного футбольного клуба «Буковина», которые посетили гостиницу команды с государственными флагами и футбольными мячами. Юные болельщики поздравили сборную с яркой игрой и выдающимся результатом на чемпионате Европы, пообщались со своими кумирами и получили автографы и фото на память.

Главный тренер сборной Руслан Ротань прокомментировал встречу: «С большой радостью мы возвращаемся на родную землю. Жаль, что без трофея, но гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду. У наших ребят большое будущее, и я уверен, что они еще не раз подарят футбольный праздник такого высокого уровня нашим болельщикам.

А в том, что они остались довольны не только результатом, но и игрой команды, мы могли убедиться и в Румынии, где получили хорошую поддержку, и во время встречи с юными футболистами в Черновцах. Приятно дарить положительные эмоции в такое сложное время, но все это только благодаря ВСУ, которые позволяют нам заниматься любимым делом».

ФОТО. Украинская молодежка встретилась с юными болельщиками в Черновцах

molodezhnaya-sbornaya-v-chernovtsah-07072023
molodezhnaya-sbornaya-v-chernovtsah-07072023-foto-1
molodezhnaya-sbornaya-v-chernovtsah-07072023-foto-2
molodezhnaya-sbornaya-v-chernovtsah-07072023-foto-3
molodezhnaya-sbornaya-v-chernovtsah-07072023-foto-4
По теме:
ФОТО. Женская сборная Украины готовится в Порту к спаррингу с Португалией
ФОТО. Как у сборной Нигерии. Ворскла показала новую форму
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 фото фотогалерея Буковина Черновцы встреча с молодежью встреча с болельщиками Черновцы
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Футбол | 08 июля 2023, 00:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля

Важные события во всех видах спорта

Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Футбол | 07 июля 2023, 14:50 10
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места

Квалификация чемпионата мира 2024 по пляжному футболу проходит в Баку

38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
Теннис | 07.07.2023, 19:35
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
Легенда нидерландского футбола попал в реанимацию
Футбол | 07.07.2023, 19:21
Легенда нидерландского футбола попал в реанимацию
Легенда нидерландского футбола попал в реанимацию
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Теннис | 07.07.2023, 16:28
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
06.07.2023, 17:50 8
Футбол
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
07.07.2023, 05:25 31
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
Украина победила в первом финальном матче женской Евролиги
06.07.2023, 19:35 5
Волейбол
РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
РОТАНЬ: Без отмазок. Но мы просидели в какой-то конуре в аэропорту 5 часов
06.07.2023, 01:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем