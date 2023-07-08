Фаворит на высоте. Джокович в трех сетах обыграл Вавринку
В 1/8 финала Новак Джокович будет играть против Хуберта Хуркача из Польши
Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 2) выиграл матч третьего раунда Уимблдона-2023.
Джокович, вторая ракетка мира, в давнем противостоянии против швейцарского теннисиста Стэна Вавринки (ATP 88) победил в трех сетах.
Матч длился 2 часа 10 минут, последняя партия содержала тай-брейк. Матч был сыгран под крышей из-за дождя.
Уимблдон-2023. Мужчины. Третий раунд
Стэн Вавринка (Швейцария) – Новак Джокович (Сербия) [2] – 3:6, 1:6, 6:7 (5:7)
В 1/8 финала Новак Джокович будет играть против Хуберта Хуркача из Польши, сеяного под 17-м номером, который обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.
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