Фаворит на высоте. Джокович в трех сетах обыграл Вавринку

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 2) выиграл матч третьего раунда Уимблдона-2023.

Джокович, вторая ракетка мира, в давнем противостоянии против швейцарского теннисиста Стэна Вавринки (ATP 88) победил в трех сетах.

Матч длился 2 часа 10 минут, последняя партия содержала тай-брейк. Матч был сыгран под крышей из-за дождя.

Уимблдон-2023. Мужчины. Третий раунд

Стэн Вавринка (Швейцария) – Новак Джокович (Сербия) [2] – 3:6, 1:6, 6:7 (5:7)

В 1/8 финала Новак Джокович будет играть против Хуберта Хуркача из Польши, сеяного под 17-м номером, который обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.