Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
В субботу на корты Лондона выйдут четыре представителя Украины
8 июля продолжат играть поединки третьего раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.
В субботу Украину представят три теннисистки: Марта Костюк, Катерина Байндл и Ангелина Калинина. В турнире юниоров сыграет Владимир Якубенко.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Уимблдон. Третий круг одиночного разряда
Корт №12. 2-й запуск (15:00*)
Марта Костюк – Мэдисон Киз [25]
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Корт №5. 4-й запуск (17:30*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [3]
Корт №6. 4-й запуск (17:30*)
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь
Уимблдон. Первый круг микста
Корт №6. 5-й запуск (19:00*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус
Уимблдон. Юниоры. Первый круг
Корт №9. 5-й запуск (19:00*)
Владимир Якубенко – Генри Джефферсон [WC]
* ориентировочное время
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