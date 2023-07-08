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Уимблдон
08 июля 2023, 00:20 | Обновлено 08 июля 2023, 01:08
479
0

Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля

В субботу на корты Лондона выйдут четыре представителя Украины

08 июля 2023, 00:20 | Обновлено 08 июля 2023, 01:08
479
0
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 июля продолжат играть поединки третьего раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.

В субботу Украину представят три теннисистки: Марта Костюк, Катерина Байндл и Ангелина Калинина. В турнире юниоров сыграет Владимир Якубенко.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Уимблдон. Третий круг одиночного разряда

Корт №12. 2-й запуск (15:00*)
Марта Костюк Мэдисон Киз [25]

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Корт №5. 4-й запуск (17:30*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [3]

Корт №6. 4-й запуск (17:30*)
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь

Уимблдон. Первый круг микста

Корт №6. 5-й запуск (19:00*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус

Уимблдон. Юниоры. Первый круг

Корт №9. 5-й запуск (19:00*)
Владимир Якубенко Генри Джефферсон [WC]

* ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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