Другие новости08 июля 2023, 00:05 | Обновлено 08 июля 2023, 00:36
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Важные события во всех видах спорта
08 июля 2023, 00:05 | Обновлено 08 июля 2023, 00:36
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В субботу, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Южная Африка – Ботсвана
19:00 Англия U-21 – Испания U-21
23:00 Марокко U-23 – Египет U-23
ТЕННИС
15:00 Марта Костюк – Мэдисон Киз
ВОЛЕЙБОЛ
10:00 Польша – Канада
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