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08 июля 2023, 00:05 | Обновлено 08 июля 2023, 00:36
62
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля

Важные события во всех видах спорта

08 июля 2023, 00:05 | Обновлено 08 июля 2023, 00:36
62
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Южная Африка – Ботсвана

Favbet 1.68 – 3.50 – 5.67

19:00 Англия U-21 – Испания U-21

Favbet 2.73 – 3.38 – 2.84

23:00 Марокко U-23 – Египет U-23

Favbet 2.05 – 3.06 – 4.13

ТЕННИС

15:00 Марта Костюк – Мэдисон Киз

Favbet 3.38 – 1.33

ВОЛЕЙБОЛ

10:00 Польша – Канада

Favbet 1.04 – 10.50

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Источник Sport.ua
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