СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля

В субботу, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Южная Африка – Ботсвана

1.68 – 3.50 – 5.67

19:00 Англия U-21 – Испания U-21

2.73 – 3.38 – 2.84

23:00 Марокко U-23 – Египет U-23

2.05 – 3.06 – 4.13

ТЕННИС

15:00 Марта Костюк – Мэдисон Киз

3.38 – 1.33

ВОЛЕЙБОЛ

10:00 Польша – Канада

1.04 – 10.50