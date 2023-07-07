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Уимблдон
07 июля 2023, 21:24 |
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0

Людмила Киченок успешно стартовала в смешанном парном разряде на Уимблдоне

Украинка и Мате Павич в двух сетах обыграли тандем Сандер Жилле / Мию Като

07 июля 2023, 21:24 |
440
0
Людмила Киченок успешно стартовала в смешанном парном разряде на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

В первом раунде микста украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в двух сетах обыграли тандем Сандер Жилле (Бельгия) / Мию Като (Япония) за 1 час и 10 минут.

Уимблдон-2023. Микст. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [7] – Сандер Жилле (Бельгия) / Мию Като (Япония) – 6:3, 7:6 (7:5)

Лучшим результатом Людмила в миксте на Уимблдоне является четвертьфинал в 2017 году.

В следующем раунде соревнований Киченок и Павич встретятся с парой Никола Мектич / Бернарда Пера.

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Людмила Киченок Мате Павич Сандер Жилле Мию Като Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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