Людмила Киченок успешно стартовала в смешанном парном разряде на Уимблдоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

В первом раунде микста украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в двух сетах обыграли тандем Сандер Жилле (Бельгия) / Мию Като (Япония) за 1 час и 10 минут.

Уимблдон-2023. Микст. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) [7] – Сандер Жилле (Бельгия) / Мию Като (Япония) – 6:3, 7:6 (7:5)

Лучшим результатом Людмила в миксте на Уимблдоне является четвертьфинал в 2017 году.

В следующем раунде соревнований Киченок и Павич встретятся с парой Никола Мектич / Бернарда Пера.