Сегодня, 7 июля, в Порту на Estadio do Bessa Seculo XXI, домашней арене клуба «Боавишта», пройдет контрольный поединок между национальными женскими сборными Португалии и Украины. Время начала матча изменено на 22:45 по киевскому времени вместо ранее анонсированного 22:00.

Встреча с участником чемпионата мира 2023, который уже 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии, состоится при поддержке Португальской футбольной федерации. Ожидается, что на поединке присутствует более 20 тысяч зрителей – рекордная аудитория для домашних матчей женской сборной Португалии.

Сбор украинской команды, в состав которой вошли 23 футболистки, начался 3 июля в Порту. Для сине-желтых он является этапом подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций. По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками Польша, Сербия и Греция.

В прошлый раз женская сборная Украины собиралась в апреле, завершив НТЗ спаррингом в Таллинне с командой Эстонии (1:0). Теперь впервые главный тренер Луис Кортес вызвал в ряды национальной сборной двух молодых игроков – Марину Дудник и Даяну Семкив.

Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция пройдет на YouTube-канале УАФ.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Маріна Дуднік («Колос» Ковалівка), Дарина Бондарчук, Катерина Самсон (обидві – «Ворскла» Полтава).

Захисники: Катерина Корсун, Ірина Подольська (обидві – «Ворскла» Полтава), Любов Шматко, Яна Деркач, Дар’я Апанащенко (усі – «Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Тетяна Китаєва, Натія Панцулая (обидві – «Колос» Ковалівка), Анна Петрик, Ірина Котяш (обидві – «Ворскла» Полтава), Даяна Семків, Ірина Кочнєва (обидві – «Кривбас» Кривий Ріг), Христина Перевізник («Бешикташ», Туреччина), Ніколь Козлова («Кеге», Данія), Яна Малахова («Прадехон», Іспанія).

Нападники: Яна Калініна, Роксолана Кравчук (обидві – «Ворскла» Полтава), Поліна Янчук («Кривбас» Кривий Ріг), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Надія Куніна («Аустрія», Австрія), Інна Глущенко («Реймс», Франція).