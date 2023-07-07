Челси был готов продать Кукурелью в Саудовскую Аравию

«Челси» был готов во время нынешнего трансферного окна продать в Саудовскую Аравию защитника Марка Кукурелью, которого подписали всего год назад за 62 миллиона фунтов. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

«Синие» предлагали услуги Кукурельи ряду клубов из Саудовской Аравии, но сам 24-летний испанец отказался покидать «Челси». Он хочет остаться в клубе и впечатлить нового тренера Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне Кукурелья провел 33 матча за «Челси» во всех турнирах, и отличился в них 2 ассистами.