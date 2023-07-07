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  4. Алькарас в трех сетах обыграл француза и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023
Уимблдон
07 июля 2023, 19:52 |
358
1

Алькарас в трех сетах обыграл француза и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023

Карлос выиграл у Александра Мюллера

07 июля 2023, 19:52 |
358
1
Алькарас в трех сетах обыграл француза и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2023.

Во втором раунде травяного мейджора испанец обыграл Александра Мюллера (Франция, ATP 84) в трех сетах за 2 часа и 35 минут.

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде соревнований Карлитос встретится с Николасом Харри.

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Александр Мюллер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Muskrat2
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