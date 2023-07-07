Алькарас в трех сетах обыграл француза и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2023.

Во втором раунде травяного мейджора испанец обыграл Александра Мюллера (Франция, ATP 84) в трех сетах за 2 часа и 35 минут.

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде соревнований Карлитос встретится с Николасом Харри.