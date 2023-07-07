Уимблдон07 июля 2023, 19:52 |
358
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Алькарас в трех сетах обыграл француза и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023
Карлос выиграл у Александра Мюллера
07 июля 2023, 19:52 |
358
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Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2023.
Во втором раунде травяного мейджора испанец обыграл Александра Мюллера (Франция, ATP 84) в трех сетах за 2 часа и 35 минут.
Уимблдон-2023. 1/32 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:3
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде соревнований Карлитос встретится с Николасом Харри.
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