Арсенал хочет получить 50 миллионов за своего форварда

«Арсенал» готов во время летнего трансферного окна продать своего форварда Фоларина Балогана. По информации английских СМИ, «Канониры» повесили на игрока ценник в 50 миллионов фунтов.

Интерес к 22-летнему форварду сборной США проявляют сразу четыре клуба: «Интер», «Милан», «РБ Лейпциг» и «Монако».

Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». Он забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1.