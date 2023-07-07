Англия07 июля 2023, 19:09 | Обновлено 07 июля 2023, 20:07
1753
2
Арсенал хочет получить 50 миллионов за своего форварда
Фоларин Балоган покинет клуб летом
07 июля 2023, 19:09 | Обновлено 07 июля 2023, 20:07
1753
2
«Арсенал» готов во время летнего трансферного окна продать своего форварда Фоларина Балогана. По информации английских СМИ, «Канониры» повесили на игрока ценник в 50 миллионов фунтов.
Интерес к 22-летнему форварду сборной США проявляют сразу четыре клуба: «Интер», «Милан», «РБ Лейпциг» и «Монако».
Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». Он забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 июля 2023, 19:08 34
Леся сыграла эпичный тай-брейк финальной партии против Аны Богдан, но сумела довести его до победы
Футбол | 07 июля 2023, 19:21 1
У Эдвина Ван дер Сара случилось кровоизлияние в мозг
Футбол | 06.07.2023, 23:07
Футбол | 07.07.2023, 12:11
Футбол | 07.07.2023, 05:25
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ну ось є в них хороший молодий форвард в аренді, для чого було купувати незабивного німця з Челсі за величезні гроші?
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2023, 12:35 1
05.07.2023, 20:55 20
05.07.2023, 21:40 6
07.07.2023, 11:26 2
06.07.2023, 17:50 7
06.07.2023, 18:44 20
07.07.2023, 13:46 42
06.07.2023, 17:18 4