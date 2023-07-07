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Англия
07 июля 2023, 19:09 | Обновлено 07 июля 2023, 20:07
1753
2

Арсенал хочет получить 50 миллионов за своего форварда

Фоларин Балоган покинет клуб летом

07 июля 2023, 19:09 | Обновлено 07 июля 2023, 20:07
1753
2
Арсенал хочет получить 50 миллионов за своего форварда
ФК Арсенал Лондон. Фоларин Балоган

«Арсенал» готов во время летнего трансферного окна продать своего форварда Фоларина Балогана. По информации английских СМИ, «Канониры» повесили на игрока ценник в 50 миллионов фунтов.

Интерес к 22-летнему форварду сборной США проявляют сразу четыре клуба: «Интер», «Милан», «РБ Лейпциг» и «Монако».

Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». Он забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Олег Бундаш
Ну ось є в них хороший молодий форвард в аренді, для чого було купувати незабивного німця з Челсі за величезні гроші?
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