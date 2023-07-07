Переманили у Наполи. Ювентус назначил нового спортивного директора

«Ювентус» официально сообщил о назначении на пост спортивного директора 51-летнего Кристиана Джунтоли.

Его предыдущим местом работы был «Наполи». Он работал в неаполитанском клубе с 2015 года, и помог команде в прошлом сезоне завоевать первое с 1990 года Скудетто. Именно он был инициатором приглашения таких игроков как Хвица Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Ранее Джунтоли также работал с такими клубами как «Специя» и «Карпи».