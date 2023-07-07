ФОТО. Как у сборной Нигерии. Ворскла показала новую форму

Клуб УПЛ «Ворскла» показал новый комплект своей формы на сезон 2023/24. Форма выполнена в белом и зеленом цветах со вставками.

Производителем формы является Nike, который ранее точно такую же форму подготовил для сборной Нигерии. Здесь оставалось только заменить эмблему.

Форма Нигерии

Форма Ворсклы