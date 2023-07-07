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  4. ФОТО. Как у сборной Нигерии. Ворскла показала новую форму
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 18:30 |
740
0

ФОТО. Как у сборной Нигерии. Ворскла показала новую форму

В Nike решили ничего не придумывать

07 июля 2023, 18:30 |
740
0
ФОТО. Как у сборной Нигерии. Ворскла показала новую форму
ФК Ворскла

Клуб УПЛ «Ворскла» показал новый комплект своей формы на сезон 2023/24. Форма выполнена в белом и зеленом цветах со вставками.

Производителем формы является Nike, который ранее точно такую же форму подготовил для сборной Нигерии. Здесь оставалось только заменить эмблему.

Форма Нигерии

Форма Ворсклы

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Источник ФК Ворскла
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