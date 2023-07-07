Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте Уимблдона
Людмила и Алена уступили соперницам из Великобритании
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в женском парном разряде Уимблдонского турнира.
В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла британскому тандему Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 4:6, 6:3, 4:6
У Дарт и Уотсон, получивших уайлд-кард от организаторов, далее по сетке победительницы встречи Моника Никулеску / Надя Подороска – Виктория Грунчакова / Тереза Михалкова.
Людмила Киченок продолжит борьбу в миксте с Мате Павичем из Хорватии.
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