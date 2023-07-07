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Уимблдон
07 июля 2023, 18:06 | Обновлено 07 июля 2023, 18:08
871
3

Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте Уимблдона

Людмила и Алена уступили соперницам из Великобритании

07 июля 2023, 18:06 | Обновлено 07 июля 2023, 18:08
871
3
Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в женском парном разряде Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла британскому тандему Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон.

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Уотсон – 4:6, 6:3, 4:6

У Дарт и Уотсон, получивших уайлд-кард от организаторов, далее по сетке победительницы встречи Моника Никулеску / Надя Подороска – Виктория Грунчакова / Тереза Михалкова.

Людмила Киченок продолжит борьбу в миксте с Мате Павичем из Хорватии.

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Людмила Киченок Хезер Уотсон Хэрриет Дарт Алена Остапенко Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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ptolemeus
Ахаха, ви так пишете ніби за тенісом ніколи не слідкували. Остапенко вчора програла одиночку. Що ж тут несподіваного, що вона сьогодні пару програла? Людина хоче відпочити.
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Обсервер Влад
Тут скоріше несподівано, що Остап ще досі не позбулася такої напарниці як Кіченок, з якою потрібно самотужки тягнути практично усі матчі. А сам результат дуже навіть очікуваний.
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