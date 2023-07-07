ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко рассказал о том, что он вместе с Олегом Протасовым и Алексеем Михайличенко прибыл во Львов на судебное заседание по делу президента УАФ Андрея Павелко.

Ранее Павелко отправили в СИЗО на 60 дней.

«Я сегодня вместе с коллегами Алексеем Михайличенко, Олегом Протасовым и Олегом Тараном был во Львове. Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели. Я хочу подчеркнуть — уже три недели без всякого доказательства вины и без судебного приговора, путем злоупотребления уголовной юстицией, законно избранный представитель УАФ и УЕФА лишен свободы.

Сегодня в суд, чтобы искусственно создать условия для продления безосновательного заключения, не прибыл ни один прокурор. Происходит умышленное противодействие судопроизводству и верховенству права. Параллельно происходящее грубо нарушает регламенты УЕФА, ФИФА, которыми руководствуется каждая национальная ассоциация.

По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом Союз европейских футбольных ассоциаций на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает ее, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института. Я сейчас не хочу оценивать возможные последствия такой реакции для нашей страны и футбола. Но уверен, что нужно немедленно останавливать эту заказную кампанию против руководителей УАФ», – сказал Демьяненко.