Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 18:10 |
1346
13

ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко

Павелко пока остается в СИЗО

07 июля 2023, 18:10 |
1346
13
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
УАФ. Андрей Павелко

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко рассказал о том, что он вместе с Олегом Протасовым и Алексеем Михайличенко прибыл во Львов на судебное заседание по делу президента УАФ Андрея Павелко.

Ранее Павелко отправили в СИЗО на 60 дней.

«Я сегодня вместе с коллегами Алексеем Михайличенко, Олегом Протасовым и Олегом Тараном был во Львове. Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели. Я хочу подчеркнуть — уже три недели без всякого доказательства вины и без судебного приговора, путем злоупотребления уголовной юстицией, законно избранный представитель УАФ и УЕФА лишен свободы.

Сегодня в суд, чтобы искусственно создать условия для продления безосновательного заключения, не прибыл ни один прокурор. Происходит умышленное противодействие судопроизводству и верховенству права. Параллельно происходящее грубо нарушает регламенты УЕФА, ФИФА, которыми руководствуется каждая национальная ассоциация.

По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом Союз европейских футбольных ассоциаций на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает ее, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института. Я сейчас не хочу оценивать возможные последствия такой реакции для нашей страны и футбола. Но уверен, что нужно немедленно останавливать эту заказную кампанию против руководителей УАФ», – сказал Демьяненко.

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Андрей Павелко Анатолий Демьяненко Алексей Михайличенко Олег Протасов чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Злий Глобинець
От вони говорять про замовність справи проти Павелка. Хотілося б почути від них прізвище замовника. Раз сказали А, то говоріть і Б!
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+4
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Андрій Гусак
Хоч би грам совісті мали і не позорились. З іншої сторони бояться щоб шеф їх не здав того і сидять там напевно
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+4
avk2307
Фотка как будто они сами на скамье подсудимых....
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+2
T-800
проахметівський павелка казали вони
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0
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Smirnov_Venya
Група підтримки щось вигляд має дуже паганий. Мабуть цигарок багато викурюють, і не тільки. З трудом Протасова впізнав.
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0
jugulator
Динамовская банда приехала поддержать своего пахана.
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0
Sashko57
Что-то вы сильно похудели после того как вашего барина закрыли. Видно от кормушки оторвали. 
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0
Xvalenok03
Жаль что не разбираюсь в юриспруденции и в регламенте работы суда, но то, что ни один прокурор не явился на заранее назначенное заседание вызывает подозрение. 
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-1
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