Англия07 июля 2023, 17:45 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным защитником
Вильям Салиба остается в команде
07 июля 2023, 17:45 |
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«Арсенал» объявил о новом контракте основного центрального защитника Вильяма Салиба. Игрок получил договор на четыре года.
22-летний игрок, чей договор завершался через год, в минувшем сезоне провел 33 матча и забил 3 гола.
Ранее наставник Микель Артета говорил о необходимости продлить контракты со всеми лидерами команды. Букайо Сака и Аарон Рэмсдейл уже подписали контракты, а на очереди Мартин Эдегор.
On est ensemble.— Arsenal (@Arsenal) July 7, 2023
Wilo stays ❤️ pic.twitter.com/XxsneBf90m
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