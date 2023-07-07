ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным защитником

«Арсенал» объявил о новом контракте основного центрального защитника Вильяма Салиба. Игрок получил договор на четыре года.

22-летний игрок, чей договор завершался через год, в минувшем сезоне провел 33 матча и забил 3 гола.

Ранее наставник Микель Артета говорил о необходимости продлить контракты со всеми лидерами команды. Букайо Сака и Аарон Рэмсдейл уже подписали контракты, а на очереди Мартин Эдегор.