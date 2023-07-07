Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным защитником
Англия
07 июля 2023, 17:45 |
509
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным защитником

Вильям Салиба остается в команде

07 июля 2023, 17:45 |
509
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным защитником
ФК Арсенал. Вильям Салиба

«Арсенал» объявил о новом контракте основного центрального защитника Вильяма Салиба. Игрок получил договор на четыре года.

22-летний игрок, чей договор завершался через год, в минувшем сезоне провел 33 матча и забил 3 гола.

Ранее наставник Микель Артета говорил о необходимости продлить контракты со всеми лидерами команды. Букайо Сака и Аарон Рэмсдейл уже подписали контракты, а на очереди Мартин Эдегор.

По теме:
Арсенал повесил 50-миллионный ценник на своего форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлил контракты с двумя игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с голкипером
Вильям Салиба Арсенал Лондон продление контракта
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Футбол | 07 июля 2023, 05:25 30
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет

Николо Скира утверждает, что Анатолий перейдет в миланскую команду

ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
Футбол | 07 июля 2023, 18:10 13
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко

Павелко пока остается в СИЗО

Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Теннис | 07.07.2023, 13:46
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Другие виды | 07.07.2023, 06:00
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец покинул Ворсклу
Футбол | 07.07.2023, 16:33
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец покинул Ворсклу
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец покинул Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
05.07.2023, 21:40 6
Футбол
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
06.07.2023, 21:01
Теннис
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
06.07.2023, 14:36 9
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем