Олег ФЕДОРЧУК: «Виктория может стать вторым Полесьем»

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился прогнозом на следующий сезон в Первой лиге и назвал клуб, который может удивить всех.

«Здесь однозначный фаворит соревнований, по моему субъективному мнению, «Ингулец». Я так думаю, что они и в УПЛ могли бы удержаться, но там были определенные финансовые проблемы, как мне известно.

Поэтому некоторые игроки занервничали, результаты ухудшились, и все это привело к вылету из элиты.

А вот кто станет настоящей неожиданностью в Группе Б – уверяю, это будет «Виктория». По моей информации, у них очень приличный главный спонсор клуба. Компания, занимающаяся сельскохозяйственным бизнесом. «Виктория» может стать вторым «Полесьем».

Главная потенциальная проблема «Виктории» – неопределенность того, где они будут играть. В Сумах? Не факт. Там до границы совсем близко, прифронтовая территория. Кто рискнет поехать играть в Сумы?», - сказал Федорчук.