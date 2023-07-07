Украина. Премьер лига07 июля 2023, 16:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлил контракты с двумя игроками
Бутко и Чурко останутся в клубе
07 июля 2023, 16:51 |
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«Заря» официально сообщила о продлении контрактов с двумя игроками. Речь идет о защитнике Богдане Бутко и хавбеке Вячеславе Чурко. Сроки действия новых соглашений не называются.
Бутко выступает за «Зарю» с осени 2022 года. В прошлом сезоне провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Чурко перешел в «Зарю» летом прошлого года, отметился 2 голами и 3 ассистами в 18 матчах за луганчан. Вторую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы.
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