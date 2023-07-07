Украина. Первая лига07 июля 2023, 17:11 |
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Маркевичу подходят. Кожанов и Чачуа продлили контракты с Карпатами
Кроме того, новые договоры получили Сакив, Галенков, Ильющенков и Рябов
07 июля 2023, 17:11 |
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Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о подписании новых контрактов с лидерами, в том числе договоры получили хавбек Амбросий Чачуа и полузащитник Денис Кожанов.
Кроме того, контракты продлили вратарь Александр Ильющенков, защитник Тарас Сакив и хавбеки Артур Рябов и Денис Галенков.
Клуб переподписал лидеров на фоне массовой перестройки команды Мирона Маркевича. «Карпаты» объявили о подписании контрактов с 16 новыми игроками.
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