Маркевичу подходят. Кожанов и Чачуа продлили контракты с Карпатами

Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о подписании новых контрактов с лидерами, в том числе договоры получили хавбек Амбросий Чачуа и полузащитник Денис Кожанов.

Кроме того, контракты продлили вратарь Александр Ильющенков, защитник Тарас Сакив и хавбеки Артур Рябов и Денис Галенков.

Клуб переподписал лидеров на фоне массовой перестройки команды Мирона Маркевича. «Карпаты» объявили о подписании контрактов с 16 новыми игроками.