Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевичу подходят. Кожанов и Чачуа продлили контракты с Карпатами
Украина. Первая лига
07 июля 2023, 17:11 |
266
0

Маркевичу подходят. Кожанов и Чачуа продлили контракты с Карпатами

Кроме того, новые договоры получили Сакив, Галенков, Ильющенков и Рябов

07 июля 2023, 17:11 |
266
0
Маркевичу подходят. Кожанов и Чачуа продлили контракты с Карпатами
ФК Карпаты. Денис Кожанов

Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о подписании новых контрактов с лидерами, в том числе договоры получили хавбек Амбросий Чачуа и полузащитник Денис Кожанов.

Кроме того, контракты продлили вратарь Александр Ильющенков, защитник Тарас Сакив и хавбеки Артур Рябов и Денис Галенков.

Клуб переподписал лидеров на фоне массовой перестройки команды Мирона Маркевича. «Карпаты» объявили о подписании контрактов с 16 новыми игроками.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич – игрок Колоса
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали 16 новых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека
Карпаты Львов Александр Ильющенков Тарас Сакив Денис Галенков Амбросий Чачуа Денис Кожанов трансферы УПЛ
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Футбол | 07 июля 2023, 14:50 3
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места

Квалификация чемпионата мира 2024 по пляжному футболу проходит в Баку

ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Футбол | 07 июля 2023, 11:26 2
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»

Уругваец полагает, что украинскому легионеру нужно время на адаптацию

«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Футбол | 06.07.2023, 17:50
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Футбол | 07.07.2023, 14:11
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Дебютант Первой лиги подписал трех новичков
Футбол | 07.07.2023, 15:53
Дебютант Первой лиги подписал трех новичков
Дебютант Первой лиги подписал трех новичков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 11
Футбол
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
05.07.2023, 18:06 53
Теннис
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
06.07.2023, 14:36 9
Теннис
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем