Франция07 июля 2023, 15:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 60 миллионов
Мануэль Угарте перебрался в Париж
07 июля 2023, 15:48 |
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ПСЖ объявил о подписании контракта с опорным полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. Игрок получил договор на 5 лет, а трансфер оценивается в 60 миллионов евро.
22-летний Угарте в минувшем сезоне провел 47 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Ранее ПСЖ подписал Марко Асенсио и Милана Шкриньяра.
🔴 #WelcomeUgarte 🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 7, 2023
pic.twitter.com/X9UlNNNkBF
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