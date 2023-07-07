ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 60 миллионов

ПСЖ объявил о подписании контракта с опорным полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. Игрок получил договор на 5 лет, а трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

22-летний Угарте в минувшем сезоне провел 47 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Ранее ПСЖ подписал Марко Асенсио и Милана Шкриньяра.