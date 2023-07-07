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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 60 миллионов
Франция
07 июля 2023, 15:48 |
714
1

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 60 миллионов

Мануэль Угарте перебрался в Париж

07 июля 2023, 15:48 |
714
1
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал хавбека за 60 миллионов
ПСЖ. Мануэль Угарте

ПСЖ объявил о подписании контракта с опорным полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. Игрок получил договор на 5 лет, а трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

22-летний Угарте в минувшем сезоне провел 47 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Ранее ПСЖ подписал Марко Асенсио и Милана Шкриньяра.

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Источник ФК ПСЖ
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Titar
Началось. Под приход нового тренера агенты за свои комиссионные и откаты тренерскому штабу наберут кого-попало за баснословные деньги.
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