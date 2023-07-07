ФОТО. Руслан РОТАНЬ: «Мы вернулись домой. Жаль, что без трофея»

Молодежная сборная Украины, которая на Евро-2023 добралась до полуфинала, вернулась в Украину. Игроки и тренерский штаб в Черновцах успели встретиться с юными игроками клуба «Буковина», которые поздравили команду.

«С большой радостью мы возвращаемся на родную землю. Жаль, что без трофея, но гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду. У наших ребят большое будущее, и я уверен, что они еще не раз подарят футбольный праздник такого высокого уровня нашим болельщикам. А в том, что они остались довольны не только результатом, но и игрой команды, мы могли убедиться и в Румынии, где получили хорошую поддержку, и во время встречи с юными футболистами в Черновцах».

«Приятно дарить положительные эмоции в такое сложное время, но все это только благодаря ВСУ, которые позволяют нам заниматься любимым делом», — сказал тренер сборной Руслан Ротань.