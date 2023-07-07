Новичок Реала Гюлер: «Аренда – не вариант. Хочу сразу играть тут»

Полузащитник Арда Гюлер, который перебрался в «Реал» из «Фенербахче», заявил о том, что не собирается уходить в аренду для приобретения опыта.

18-летний игрок хочет сразу впечатлить тренера Карло Анчелотти.

«Очень рад оказаться в лучшем клубе мира. Хотел бы стать легендой этого клуба. У меня было много предложений, но «Реал» оставался в приоритете».

«Сейчас я не хочу уходить в аренду, это не вариант. Намерен сразу выступать в «Реале», — сказал Гюлер.

В минувшем сезоне перспективный игрок забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35-ти матчах.