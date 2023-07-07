Новичок Реала Гюлер: «Аренда – не вариант. Хочу сразу играть тут»
Молодой игрок хочет остаться в Мадриде
Полузащитник Арда Гюлер, который перебрался в «Реал» из «Фенербахче», заявил о том, что не собирается уходить в аренду для приобретения опыта.
18-летний игрок хочет сразу впечатлить тренера Карло Анчелотти.
«Очень рад оказаться в лучшем клубе мира. Хотел бы стать легендой этого клуба. У меня было много предложений, но «Реал» оставался в приоритете».
«Сейчас я не хочу уходить в аренду, это не вариант. Намерен сразу выступать в «Реале», — сказал Гюлер.
В минувшем сезоне перспективный игрок забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 35-ти матчах.
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